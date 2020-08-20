Apple 2 Trilyon Dolarlık İlk ABD Şirketi Oldu!

Covid-19 nedeni ile pek de iyi gitmeyen tüketici elektroniği satışlarının aksine Apple, oldukça hızlı bir ivme ile yükselmeye devam ediyor. Şirket yaklaşık iki yıl önce bir trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olmuştu. Şimdi, artan hisse değerleri ile birlikte ABD'nin iki trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketi haline geldi.

Apple'ın Piyasa Değeri Ne Kadar Oldu?

Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun halka arz edilmesinin ardından iki trilyon dolar değeri görmesi ile birlikte Apple, dünyada iki trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu. Buna karşın ABD'nin iki trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi olma unvanını kazandı.

Apple'ın mevcut durumda tedavülde 4.275.634.000 adet hissesi bulunuyor. Şirketin hisse değerlerinin 467,55 dolar sınırını geçmesi ile birlikte iki trilyon dolar piyasa değeri sınırı aşılmış oldu. Daha uzun bir şekilde 2.000.000.000.000 Dolar olarak da yazabiliriz.

Apple'ın piyasa değerindeki bu artış, aslında karşı karşıya olduğu iki önemli soruna rağmen gerçekleşti.

Bunlardan ilki virüsün merkezi Çin'deki tedarik zinciri aksamaları olarak öne çıkıyor. Pek çok şirket bulunduğumuz süreçlerde tedarikle ilgili ciddi sorunlar yaşadı ve Apple'ın da pek çok yeni ürününde tedarik sürelerinin haftalara yayıldığını görüyoruz. Bir diğer sorun ise App Store'un karşısına çıkan antitröst yasaları. Fortnite'ın mağazadan kaldırılması ile baskılanan incelemeler şirketin bazı cezalarla karşılaşmasına yol açabilir.

Öte taraftan küresel yatırımcılar şirketin karşı karşıya olduğu bu zorlukları göz ardı ediyor gibi gözüküyor. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.