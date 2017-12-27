Apple, 2018'de iPhone X Fiyatını Düşürebilir

Apple, geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi iPhone X'u resmi olarak dünyaya tanıtmıştı.

iPhone X, her ne kadar teknolojik özellikleri ve yeni tasarımıyla fark yaratsa da bu özelliklerinden daha çok ses getiren bir şey vardı: iPhone X fiyatı. Apple,, iPhone X'u yurt dışında 1000 $ gibi bir fiyatla satışa sunmuş, bu fiyat ülkemize 6100 TL gibi uçuk bir şekilde yansımıştı. Hal böyle olunca iPhone X Türkiye'deki birçok tüketici için bir rüyadan öteye gidemiyordu.

DigiTimes tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Tayvan gibi önemli marketlerde iPhone X talebinin beklentilerin altında kaldığına işaret ediyor. Buna bağlı olarak da Apple'ın 2018 ile birlikte yeni bir fiyat düzenlemesi yapabileceği iddia ediliyor. Bu iddiaları destekleyecek varsayımlar da mevcut.

Apple'ın iPhone X talebini artırmak amacıyla yapacağı fiyat değişikliği sayesinde telefonu daha çok kullanıcıya ulaştırıp, kar oranını sabit tutması muhtemel. iPhone X'un fiyatının uzun vadeli olarak yüksek tutulmasının da çok mantıklı olduğu söylenemez. Telefonun sahip olduğu çerçevesiz ekran özelliği çoktan Galaxy S8 gibi Android amiral gemilerinde kullanılıyordu. Çerçevesiz ekran için iPhone X tercih eden kullanıcılar bu nedenle daha makul fiyatlı bir alternatif olan Galaxy S8 ailesine yönelebilirler. Üstelik Samsung'un kısa bir süre içinde Galaxy S9'u tanıtacağına dair söylentiler de ortada dolanıyor. Galaxy S9, iPhone X'dan daha makul bir fiyatla satışa çıkarsa hem Galaxy S8 serisinin fiyatları düşebilir, hem de iPhone X'un en güçlü rakibi olacak Galaxy S9, yüksek donanım gücü ve daha gelişmiş özellikleriyle iPhone X'un yerini alabilir. Böylece iPhone X da tüketicilerin rüyası olmaktan çıkabilir ve pazar payı kaybedebilir. Daha makul fiyatlı bir iPhone X ise hem firmanın tüketicilerin gönlünü kazanmasını, hem de karını koruyarak pazarda tutunmasını sağlayabilir.

Apple, daha önceden bu tür fiyat oynamaları gerçekleştirmediği için bu iddiaların gerçekçi olup olmadığını bilemiyoruz; fakat iPhone X, fiyat anlamında geleneklerin dışına çıkmış, firmanın en yüksek fiyatlı telefonu olmuştu. Bu durumda fiyat ayarlaması da anormal bir durum olmayacaktır.

Apple, iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı, gelişmeleri paylaşıyor olacağız.