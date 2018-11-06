Apple 5G'li İlk iPhone'unu 2020'de Piyasaya Sürebilir

5G özellikli ilk akıllı telefonların 2019’da piyasaya çıkarılması bekleniyor. Fakat Apple onlara katılmakta pek aceleci davranmayacak gibi görünüyor. Gelen sızıntı haberlerine göre, Apple 2020 model iPhone’larında Intel’in 5G modemi 8161’i kullanmayı planlıyor.

Apple’ın bir prototip olarak öncü 8060 çipini kullandığı ancak hem ısıyı artıran hem de telefonun pil ömrünü olumsuz etkileyen 'ısı yayılımı sorunları' ile karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Bunun, Apple’ı tekrar Qualcomm’a yöneltecek kadar büyük bir sorun olmadığı ancak bu sebepten dolayı Apple’ın Intel ile ilişkileri konusunda mutsuz olduğu söyleniyor.

Sızıntılara göre Apple, 5G modemlerin tedarik edilmesi konusunda MediaTek’ten de yardım alabileceğine inanıyor ancak bunu sadece Intel’in yetersiz kalması olasılığı için yedek bir plan olarak düşünüyor.

Eğer Apple’ın 5G topluluğuna öncülük edeceğini düşünüyorsanız bu durum sizin için hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de bu durum şirketin stratejisi ile nispeten tutarlı olarak görünüyor. Apple, genel olarak hücresel teknolojiyle aynı tempoda gidiyor olsa da ilk iPhone’larda 3G’nin atlanması ve LTE’ye geçiş için iPhone 5’e kadar beklenilmesinde olduğu gibi, bu tarz geliştirmelerde nadiren ön saflarda yer alıyor.

Yani Apple’ın genellikle yeni teknolojilere hemen geçmeyip önce o teknolojinin biraz olgunlaşmasını beklediğini söyleyebiliriz. HTC Thunderbolt gibi ilk LTE teknolojili telefonları hatırlayacak olursak, bu cihazların çok kalın olduğunu ve halen berbat bir pil ömrü sunduklarını görebiliriz. Kısacası Apple, 5G ağlarının henüz mütevazı bir kapsama alanına sahip olacağı 2019 yılında, sırf bu teknolojinin öncülerinden birisi olmak adına aceleci davranmak istemiyor.