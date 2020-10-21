Apple Sık Sık Eşya Kaybedenlere Deva Olacak: AirTags Geliyor!

Apple tarafında uzun bir süredir sızıntılara ve söylentilere konuk olan AirTags, nihayet oldukça yakınımızda gibi gözüküyor. Bazı yeni sızıntılar Bluetooth tabanlı takip cihazı hakkında merak ettiğimiz çıkış tarihi detaylarına daha yakından göz atabilmemize olanak sunuyor. Peki AirTags ne zaman satışa sunulacak?

AirTags Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Apple'ın kayıp eşyaları bulmanıza olanak sunan, ya da kaybetmeden önce yerlerini izleyebilmenizi sağlayan, Bluetooth tabanlı takip kitleri uzun bir süredir söylentilere konuk oluyor. 15 Eylül'de tanıtılabilir denilen ama tanıtılmayan, sonrasında 13 Ekim'e kaydırılan ancak yine tanıtılmayan bu cihaz, görünüşe göre önümüzdeki ay itibarıyla satışa sunulabilir.

Söz konusu sızıntının kaynağı, iPhone 12 Mini'yi ilk kez isimlendiren sızıntının kaynağı olan @L0vetodream'in ta kendisi. L0vetodream'e göre Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği diğer bir etkinlik sırasında AirPods Studio ile AirTags modelleri tanıtılacak ve her iki model de kısa bir süre içerisinde satışa sunulacak.

AirTags Nedir ve Nasıl Çalışır?

AirTags'ler dahili yongalara sahip olan ve Bluetooth ile bağlantı sağlayan takip kitleri olacaklar. Bu sayede onu anahtarlığınıza, evcil hayvanınızın tasmasına ya da benzer şekilde herhangi bir nesnenin üzerine takıp konumlarını izleyebileceksiniz. Eğer kaybettiyseniz, iPhone'unuz ile konumlarını görebilecek ve nerede olduklarını anlamak için sesli uyarı vermelerini sağlayabileceksiniz.

Bu kitlerin en iyi yanı, kitler akıllı telefonunuzdan uzakta kaybolmuş olsa dahi onları bulabilecek olmanızdır. Eğer kitin üzerindeki nesneyi 'kayıp' olarak işaretlerseniz, bir iPhone kullanıcısı bu kit ile karşılaştığında sizin kişi bilgilerinizi görebilecek ve sizi arayıp ya da mesaj gönderip bilgilendirebilecek.

Ayrıca kayıp olan bu kite herhangi bir iPhone kullanıcısı rastladığında da bildirim alacaksınız. Bu özellik, iOS 13 ile gelen yerleşik bir özellik olduğu için oldukça geniş bir alanda hakimiyet sağlayabileceğinizi söyleyebiliriz.

Peki siz AirTags hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulmazlarsa bu kitlerden satın almayı düşünür müsünüz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.