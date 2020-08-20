Çin Amerika Savaşı Sürüyor! Apple App Store Yasaklanabilir

Google’ın aksine Apple’ın Çin ile ilişkileri oldukça iyi ve Apple’ın Çin’i en büyük pazarlardan biri olarak görmesi şaşırtıcı değil. Ancak Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı nedeniyle şu anda App Store’un yasaklanma ihtimali olduğu bildirildiği için ilişkiler zora girebilir.

Apple App Store, Çin'de Yasaklanabilir!

The Information’ın raporuna göre, Çin’de uygulama mağazalarının çoğunun Çinli bir şirkete ait olması gerekiyor ancak Apple buna yıllardır izin vermiyor. Bununla birlikte, TikTok ve WeChat gibi Çin’e ait uygulamaların yasaklandığına dair haberlerle birlikte rapor Çin’in bu kuralları uygulayarak misilleme yapabileceğini öne sürüyor.

Apple’ın geçmişte bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için bir Çin kolu kurmayı düşündüğünü ancak henüz ilerleme kaydetmediğini iddia ediyor. 2 trilyon dolar değerindeki Cupertinolu teknoloji devinin artık bunu ciddiye alması gerekiyor.

Apple, artık Çinli düzenleyicilere Çin uygulama mağazasında ne tür uygulamaların yayınlanacağı konusunda daha fazla kontrol vermek isteyip istemediklerine veya piyasayı tamamen kaybetme riskine sahip olup olmayacaklarına karar vermeleri gereken ince bir çizgiye sahip. Bunun nasıl sonuçlanacağı belli değil ancak yakın tarihli bir rapor, WeChat üzerindeki yasağın uygulanması durumunda Apple’ın iPhone olmayan bir telefon satın almayı seçen Çinli müşterilerden milyarlarca dolar kaybedebileceğini, ayrıca Apple’ın hizmetlerine abonelikleri varsa iptal edebileceğini tahmin ediyor.