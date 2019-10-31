Apple Card Kullanıcıları 24 Ay Taksitle iPhone Alabilecek

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Apple Card daha şimdiden son derece işlevsel bir şekilde kullanılmaya başlandı. İşte iPhone almak isteyenleri yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Apple tarafından sunulan iPhone yükseltme programı sayesinde alınacak yeni bir iPhone'un maliyeti önemli oranda finanse edilecek. Apple CEO'su Tim Cook tarafından ifade edildiğine göre Apple Card ile faizsiz 24 ay taksitle bir iPhone satın almak mümkün hale geliyor.

Apple Card kullanıcıları avantajlı çıkacak

Kullanıcıların ödeyeceği toplam tutarların %3 kadarını nakit olarak geri kazanacaklarını ifade eden Tim Cook önemli açıklamalarda bulundu.

Cook, ödemelerin ve kazanılan puanların iPhonelardaki cüzdan uygulamasından tek bir tuşla kontrol edilme imkânına sahip olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Apple, böylece kullanıcıları için Apple Card uygulamasının daha işlevsel olacağını göstermiş oldu.

Apple Card üzerinden yapacağınız harcamalar sadece iPhone almak için kullanılmayacak. Aynı zamanda Uber gibi çeşitli platformlardan yapacağınız ödemelerde %3 oranında nakit kazanma imkanınız bulunuyor. Peki sizce bu uygulama ile iPhone satışlarında yükseliş yaşanabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.