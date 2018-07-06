Apple’dan, 10. Yılını Kutlayan App Store’a İlişkin Dikkat Çeken Bilgiler

10 Temmuz Salı günü App Store’un 10. yılını kutlayacak olan Apple, yayınladığı raporda uygulama mağazasına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Cupertino merkezli şirketin yayınladığı raporda, Apple'ın doktorlar ve tıbbi araştırmalar için geliştirdiği yazılımları, ResearchKit ve CareKit’in Parkinson ve otizm gibi hastalıkların tedavilerinde kullanıldığı bilgisi veriliyor. Apple, 500'den fazla doktor ve bilim insanının bu araçları kullandığını ve 3 milyon insanın bu denemelere katıldığını belirtiliyor.

Raporda, 28 binden fazla iOS uygulamasının abonelik hizmeti sunduğu bilgisi verilirken, kullanıcıların geçen yıllara göre uygulamalara yüzde 95 daha fazla abone olduğu belirtiliyor. Mağazada en fazla aboneye sahip olan uygulamalar ise çevrimiçi yayın platformu Netflix ve onun Çinli rakibi iQIYI.

Apple, geride bıraktığımız 10 yılda kullanıcıların tarafından en çok indirilen uygulamanın Facebook olduğunu belirtti. En çok indirilen uygulamalar listesindeki ağırlık ise Apple’ın sektördeki en önemli rakipleri, Google ve Microsoft’un uygulamalarına ait. Rapora göre, insanların en çok zaman harcadığı uygulama Netflix olmuş. iQIYI, Spotify, Tinder ve Tencent Video gibi uygulamalar da en çok zaman geçirilen diğer uygulamalardan.

Apple ayrıca App Store'un Today sekmesindeki yazıların 1 milyondan fazla kişi tarafından okunduğunu ortaya koydu. Tabii, App Store'un haftalık 500 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını düşündüğümüzde, bu sayı pek de anormal durmuyor.

İlk olarak 2008 yılında toplamda 500 uygulama ile kullanıcılara hizmet vermeye başlayan App Store, aradan geçen 10 yılda muazzam bir ilerleme kaydetti. Geçen yıl itibarıyla ARKit ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına da destek sunan App Store, 20 milyondan fazla üçüncü taraf geliştirici uygulamasını bünyesinde barındırıyor.