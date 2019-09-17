Apple'dan Corning'e Dudak Uçuklatan Yatırım

Bugün pek çok akıllı telefon üreticisi ile çalışan Corning, Apple tarafından dudak uçuklatan bir yatırım aldı.

Gorilla Glass adı verilen cam malzeme ile birlikte akıllı telefonların ve tabletlerin ekranlarını güvende tutmayı hedefleyen Corning, pek çok akıllı telefon üreticisi ile aktif olarak çalışıyor. Bugün satışta olan pek çok modelde izi olan Corning, Apple tarafından 250 milyon dolar tutarında yatırım aldı.

Bugüne kadar çıkan iPhone ve iPad modellerinde Corning ürünlerini kullanan Apple, bu alışverişlerini hala sürdürüyor. 2017 yılında da Apple'dan, kendisine özel malzemeler ve teknolojiler geliştirmesi için 200 milyon dolar civarında yatırım alan Corning, en son çıkan iPhone 11 modellerinde de yer almakta. Bununla birlikte lansman günü açıklama yapan Apple yetkilileri de bu ekranı "bir akıllı telefondaki en sert cam" olarak nitelemişti.

Şimdi tekrar Apple ürünleri için yatırım alan şirket, yeni yatırımla birlikte hassas cam süreçlerini ve AR-GE çalışmalarını destekleyecek. Uzun süredir Corning ile iş birliğini sürdüren şirket, görünüşe göre bu ilişkiyi devam ettirmek istiyor.

Başlangıçta bir milyar dolar civarında bir yatırımı değerlendiren Apple, halihazırda bulunan fonu başka yerlere de ayırmak istediği için bu miktarda daralmaya gitti. Şirket TrueDepth şirketinin üreticisine ve alüminyum üreticisine de toplamda 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.