Apple'dan Üç Yeni iPhone X Reklamı

Apple’ın şimdiye kadarki en pahalı telefonu iPhone X’un öne çıkan özelliklerini yansıtan üç yeni reklam videosu yayınlandı. Türkiye fiyatı 6099 TL’den başlayan iPhone X’u henüz satın almadıysanız belki bu videolar sizi ikna edebilir.

iPhone’un 10. yıl dönümüne özel hazırlanan iPhone X için tanıtımlar sürüyor. Telefonun lansmanda öne çıkarılan özelliklerini gösteren tanıtım videolarının ardından aşk temalı Airpods reklamıyla karşımıza çıkan Apple, geçtiğimiz günlerde üç yeni reklam videosu paylaştı. Pazarlama konusunda piyasanın lideri konumunda olan şirketin YouTube üzerinden paylaştığı iPhone X videolarında cihazın can alıcı iki özelliği Face ID ve Portre Işık (Portrait Lightning) öne çıkarılıyor.

İlk reklam videosunda güvenlik özelliği olarak Face ID’nin kullanım kolaylığı vurgulanıyor. Apple’ın “şimdiye kadar yaratılan en unutulmaz, büyülü şifre” olarak tanımladığı Face ID, ikizleri ve çocukları ayırt etmekte zorlansa da karanlık ortamda kusursuzca çalışıyor. 2018 iPhone’larda standart olacak, iPad modellerinde de göreceğimiz aşikar olan yeni güvenlik sisteminin kullanımına ilişkin blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

İkinci reklamda ilk kez iPhone 7 Plus’ta gördüğümüz Portre modunun geliştirilmiş sürümü Portre Işık özelliği tanıtılıyor. Apple’ın lansmanda Portre Işık modunu anlatırken sahneye çıkardığı bayanın yer aldığı reklamda stüdyo kalitesinde portrelerin stüdyo olmadan mümkün olabileceği anlatılıyor. TrueDepth kameranın getirisi olan Portre Işık, 5 efekt sunuyor.

Üçüncü ve son reklamda Face ID tekrar karşımıza çıkıyor. Bu sefer, iPhone X’un Face ID özelliği sayesinde sahibini her ne şekle girerse girsin kolaylıkla tanıdığı gösteriliyor.