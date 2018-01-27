Apple Durmuyor: iCloud Fiyatlarına da Zam Kapıda

Türkiye'deki App Store ve Apple Music fiyatlarına belirli oranlarda zam yapacağını açıklayan Apple cephesindeki zam açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Gözünü cebimize diken Apple, şimdi de iCloud depolama fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. (aşağıdaki haberlerimizde ayrıntıları bulabilirsiniz)

Bugün gönderilen e-posta ile kullanıcılarına 26 Şubat tarihinden itibaren fiyatların değişeceğini bildiren şirket "Yeter artık bu kadar zam!" dedirtti.

Apple'ın açıklamalarına göre bundan sonra iCloud fiyatları; 50 GB depolama için 2,99 TL yerine 3,99 TL, 200 GB depolama için 7,99 TL yerine 11,99 TL olacak. 2 TB depolamaya sahip paket için ise bir açıklama gelmedi. Şimdilik 29,99 TL olan paket önümüzdeki günlerde 39,99 TL olabilir ya da Apple şaşırtıcı bir hareket yaparak bu paketin fiyatını değiştirmeyebilir.

Apple'ın gönderdiği e-postada bu zammın "elektronik hizmetlere gelen yeni vergi" sebebiyle olduğu açıklandı.