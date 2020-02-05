Apple Geliştirici Hesabı Açmak Artık Ücretsiz

Apple, iOS, iPadOS, macOS platformu için uygulama geliştirenlere ücretsiz abonelik seçeneği sunmaya başladı. Ücretsiz Apple geliştirici hesabı açmak artık mümkün. Peki, Apple developer hesabı ücretsiz almak için ne yapmak gerekiyor?

iPhone (iOS), iPad (iPadOS) ve Mac bilgisayarlar (macOS) için uygulama geliştirmek isteyenlerin öncelikle 99 Dolar (679 TL) ödeyerek Apple geliştirici hesabı açması gerekiyor. Android tarafında geliştirici hesabı açmak ücretsiz. Sonunda Apple da bu seçeneği sundu. Apple platformu için uygulama ve oyun geliştirenlerin artık yıllık 679 TL gibi oldukça yüksek bir ödeme yapmaları gerekmeyecek. Ücretsiz olarak Apple geliştirici hesabı açabilecekler. Ancak bunun için Apple’ın bir şartı var.

İlk kez Apple developer hesabı açanlara bu fırsat sunuluyor. Diğer bir deyişle daha önceden Apple geliştirici hesabı almış kullanıcılar faydalanamıyor. Ayrıca App Store’a ücretli uygulama veya uygulama içi satın alım içeren uygulama çıkaracak kuruluşlar, Apple Developer Enterprise Programına kayıtlı üyeler ve şahıslarla tek kişilik işletmeler/şahıs şirketleri yararlanamıyor.

App Store’a ücretsiz uygulama çıkarmayı planlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, akredite eğitim kurumları ve devlet kurumlarına bu ayrıcalık sunuluyor. Apple Geliştirici Programı Üyelik Ücreti ödemeyecek ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Çin anakarası, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İngiltere ve Amerika uygun ülkeler arasında bulunuyor. Daha fazla bilgiye Apple Geliştirici Programı Üyelik Ücreti Feragat sayfasından ulaşılabiliyor.