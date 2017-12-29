Apple ile 'Steve Jobs' Arasındaki Telif Davası Sonuçlandı

'Steve Jobs' isminde bir İtalyan giyim markası olduğundan büyük ihtimalle haberiniz yoktur. 2012 yılından beri Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ismini marka olarak kullanan iki İtalyan kardeş, Cupertino merkezli teknoloji devi ile girdikleri telif davasını kazandı.

Apple ile 'Steve Jobs' adlı İtalyan şirketi arasındaki telif hakkı savaşı beş sene önceye dayanıyor. İtalyan tasarımcı kardeşler Vincenzo ve Giacomo Barbato, Steve Jobs isminin Apple tarafından tescillenmediğini fark ederek, aynı isimle bir marka oluşturdular.

Bunun üzerine Apple, iki kardeşe 'Steve Jobs' ismini markalaştırdıkları gerekçesiyle telif davası açtı. 2012 yılında başlayan dava, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin İtalyan markasının herhangi bir telif hakkını ihlal etmediğine karar vermesiyle son buldu.

Logoları Bile Benziyor

Steve Jobs markasının logosu, Apple'ın meşhur elma logosuna da bir hayli benziyor; ancak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi bu konuda da teknoloji deviyle benzer düşüncelere sahip değil.

İtalyan markasının 'J' şeklindeki logosunun, Apple'ın ikonik ısırılmış elma logosuyla benzemediği yönünde karar veren mahkeme, 'J' harfinin elma gibi ısırılamayacağını ve logodaki harfin 'Yarık J' olduğunu açıkladı. Velhasıl kelam, Apple şikayet ettiği her iki konudan da eli boş bir şekilde Amerika'ya dönmüş oldu.

Apple ile 'Steve Jobs' arasındaki davada sizce kim haklı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.