Apple'ın 11 yeni iPhone modeli kesinleşti!

Akıllı telefonlarla ilgili hepsi birbinden heyecan verici haberler almaya devam ediyoruz. Son olarak Huawei firmasının adeta dünyadan dışlanacak kadar ban yemesi ve hemen ardından yapılan 11 yeni iPhone modelinin tanıtılması. Tüm bunlar arasındaki zaman farkı yalnızca 4 gün.

Avrasya ekonomi komisyonu kayıtlarına göre Apple şirketinin 11 farklı iPhone modeli kesin olarak onaylanmış oldu. Onaylanan ürünler arasında, muhtemelen bazıları önceki modellerle benzer olacak. Şirketi bu 11 farklı iPhone patenti alması, Samsung gibi ürün bombardımanı yapmasına delil olabilir.

Apple beklentilerinde pek bir değişiklik olmadı

Şirketin gözde telefonları olan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini alacak 3 yeni model; 6.1 inç LCD ekran, 5.8 inç OLED ekran ve 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekranları kullanacak. iPhone XR’nin yerini alması beklenen akıllı telefon modelinde harika bir kamera çifti yer alacak.

Cihazlara bakmak isteyenler için model numaraları; A2111, A2160, A2215, A2216, A2217, A2218, A 2219, A2220, A2221 ve A2223 olarak belirlendi. İsteyen herkes, bu model numaraları üzerinden cihazların onaylanmasını kontrol edebilir.

Akıllı telefon alanında zarar etmeye başlayan şirketin, bu kadar çok fazla ürün için patent ve onay alması pek düşündürücü.

Belki de şirketin, yeni ve çok kimse tarafından bilinmeyen politikaları bulunuyordur. Bu şirket ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.