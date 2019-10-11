Apple'ın 5G Planları Başka Bahara Kalmış Olabilir

Geçtiğimiz aylarda Intel 5G mobil modem birimini satın alan Apple, 5G teknolojisi için umduğu kadar hızlı davranamayabilir.

En Erken 2022

Bazı şirket içi kaynaklara göre Apple, 2022 yılından önce kendi 5G modemini üretemeyebilir.

Geçtiğimiz süreçlerde lisanslar ve yanlış uygulamalar nedeni ile başı Qualcomm ile belaya giren Apple, kendi modemini üretmek için bir milyar dolar karşılığında Intel'in 5G mobil modem birimini satın almıştı. Tüm bunlara rağmen önümüzdeki sene için Qualcomm ile anlaşma imzalayan şirket, görünüşe göre ilerleyen yıllarda da Qualcomm ile devam edebilir.

2022 yılını iyimser bir hedef olarak tanımlayan şirket içi kaynak, üretim zamanında yapılsa dahi küresel standartlara uyum sağlamak için yapılacak testlerin, optimizasyonların ve sertifikalandırmaların uzun süreler alacağını düşünüyor.

Güç tüketimini azaltmak için işlemciye entegre bir modeme sahip olmak isteyen Apple, 2022 yılında bunu yapabilecek seviyeye gelemeyebilir. Qualcomm Mühendislik Başkan Yardımcısı Esin Terzioğlu ile şansını artırmak isteyen Apple, geçtiğimiz dönemlerde bu ismi bünyesine katmıştı.

Karşılaştırma yapabilmeniz adına Samsung Exynos 980 ve Kirin 990 5G, entegre 5G modemler ile gelmekte.