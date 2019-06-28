Apple'ın Baş Tasarımcısı Jony Ive, İşten Ayrılma Kararı Aldı

Apple'ın uzun zamandır baş tasarımcısı olan Jony Ive, kendi tasarım firmasını kuracağı için şirketten ayrılma kararı aldığını açıkladı. Yaklaşık 30 yıldır Apple'da çalışan Jony Ive, şirkette sayısız projeye imza attı.

Jony Ive Apple'dan Ayrılma Kararı Aldı

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV olmak üzere Apple'ın tüm ürünlerinde büyük emeği bulunan Jony Ive, artık kendi şirketinde çalışacak. Bu yılın sonlarına doğru şirketten ayrılacak olan Jony Ive'ın koltuğunu kimse devralmayacak.

Apple CEO'su Tim Cook konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Jony Ive tasarım dünyasında tekil bir figür. Apple, Jony'nin yeteneklerinden yararlanmaya devam edecek. Jony ile uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra ilişkimizin gelişmeye devam etmesinden dolayı mutluyum. Jony Ive ile tekrardan çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Jony Ive Apple'dan ayrıldıktan sonra Marc Newson ile ortaklaşa kuracağı LoveFrom isimli şirkette mesleğini icra edecek. Apple'ın gelecekte tasarım konusunda nasıl bir yol izleyeceği şu anlık bilinmiyor.

Jony Ive yaptığı açıklamada "Neredeyse 30 yıl ve sayısız projeden sonra, Apple'da eşi benzeri olmayan bir tasarım ekibi, süreç ve kültür oluşturmak için yaptığımız uzun süredir devam eden çalışmadan gurur duyuyorum." dedi.

Sizler Jony Ive'ın Apple'dan ayrılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple tasarım konusunda nasıl bir yol izleyecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!