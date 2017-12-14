Apple'ın iOS 11 ile Sunduğu İç Mekan Haritaları 34 Havalimanında Açıldı

Apple'ın iOS 11'i tanıtırken vaat ettiği özelliklerden biri olan iç mekan haritaları bugüne kadar hiçbir yerde kullanılamamıştı. Apple Haritalar uygulaması aracılığıyla farklı havalimanları ve buralarda bulunan alışveriş merkezlerine dair ayrıntıları içerecek bu özellik nihayet 34 havalimanında kullanıma sunuldu.

Apple'ın kullanıcılarına sunduğu iç mekan haritaları, dünya çapında birçok havaalanı ve alışveriş merkezinde ayrıntılı yol tarifleri alabilmenizi sağlıyor. Örneğin, havaalanında güvenlikten geçtikten sonra gidebileceğiniz restoranları, en yakın tuvaletin nerede olduğunu veya bir alışveriş merkezinde aradığınız mağazanın hangi katta olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bugüne kadar kimsenin kullanamadığı bu özellik iOS Özelliklerinin Kullanılabilirliği sayfasında yerini aldı.

Açıklanan 34 havalimanı arasında maalesef Türkiye'den bir örnek bulunmuyor. Avrupa'dan da Almanya, Hollanda, İsviçre ve İngiltere ülkelerindeki havalimanları yer alıyor. Apple şimdilik Amerika'daki havalimanlarına yoğunlaşmış gibi görünüyor. İç mekanlarda bulunan alışveriş merkezlerinde ise sadece 9 şehri desteklemiş. Bunlar; Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, San Jose ve Washington.

İç mekan haritaları Türkiye'deki havalimanlarına ne zaman gelir henüz bir bilgi yok. Ancak bu yavaşlıkta giderse Apple'ın bizi birkaç yıl bekleteceğini söyleyebiliriz.