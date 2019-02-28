Apple’ın Kurucusu Facebook’u Affetmiyor

Bloomberg’e konuşan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Facebook ve CEO'su Mark Zuckerberg hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Wozniak röportajda, Facebook’un, kullanıcılarının izinleri olmadan kişisel verileri sattığını ve kullanıcı gizliliğini yok saydığını hatırlattı.

Bu nedenle Zuckerberg’e olan güvenini tamamen kaybettiğini belirten Wozniak, "Onu konuşurken gördüğümde yaptığı açıklamaların hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum ve ona güvenimi kaybettim." dedi.

Röportajda kendisine, "ABD hükümetinin, Facebook'un gizlilik ihlali konusundaki yanlışlarını denetlemesi gerekiyor mu?" şeklinde sorulan bir soruya da "Evet" yanıtını veren Wozniak, bir çeşit düzenlemeye ihtiyacımız var dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin veri gizliliği ile ilgili konularda Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını vurgulayan Wozniak, ayrıca Facebook kullanmadığını ve Facebook hesabını uzun bir süre önce sildiğini de belirtti.