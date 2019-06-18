Apple'ın Yeni iPhone Modelleriyle ilgili Detaylar Belli Oluyor

Apple ürünleriyle ilgili yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Cupertinolu teknoloji devinin 2019 ve 2020 yılında çıkaracağı iPhone modelleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Eski KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın kısa vadede piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone modellerinin özellikleri ve çıkış tarihleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

ABD’li şirketin 2020’de üç yeni iPhone modeli çıkaracağını söyleyen Kuo, bu modellerden ikisinin 5G desteğine sahip olacağını, diğer modelin ise LTE bağlantısı ile geleceğini belirtti.

Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi, Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir devam eden telif savaşları, geçtiğimiz nisan ayında sona ermişti. Aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlayan iki teknoloji devi, 5G'li iPhone’lar için birlikte çalışmaya karar vermişlerdi.

Kuo’nun raporuna göre Qualcomm, 2020’de Apple’ın 5G tedarikçisi olacak. 5G desteğiyle gelecek iPhone’ların 5.4 inç ve 6.7 inç boyutlarında olacağı bilgisini paylaşan ünlü Apple analisti, LTE/4G desteğine sahip olacak modelin ise 6.1 inç ekranla geleceğini aktardı.

Apple’ın iPhone satışlarının 2019 yılında 188 milyon ile 192 milyon aralığında gerçekleşeceğini söyleyen Kuo, 2020’de bu rakamın 195 milyon ile 200 milyon aralığında olacağını belirtti.

Cupertinolu şirketin bu sonbaharda lanse edeceği yeni iPhone modelleri hakkında da bilgiler paylaşan Kuo, 6.5 inç, 5.8 inç ve 6.1 inç olmak üzere üç farklı iPhone modelinin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Diğer iPhone 11 söylentileri arasında, daha küçük bir çentik, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası, damar tarama teknolojisi, Çift Bluetooth Ses özelliği, USB Type-C 120Hz ekran ve kablosuz şarj paylaşımı bulunuyor.

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