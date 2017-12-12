Apple, iOS ve macOS Uygulamalarına Ön Sipariş Özelliği Getiriyor

Apple geliştiriciler için harika bir yenilik getirdiğini açıkladı. iOS 11 ile birlikte yenilenen App Store'da uygulamaların artık ön siparişe açılabileceğini duyuran şirket, potansiyel kitlesini görmek isteyen geliştiricilerin hedeflerine ulaşmasının önünü açmış oldu.

Geliştirici blogunda konuyla ilgili açıklama yapan Apple, "Müşteriler artık ürün sayfanızı görebilir ve ürün yayınlanmadan önce indirmek için ön sipariş verebilirler. Uygulamanız yayınlandıktan sonra müşterilere bir bildirim gönderilecek ve otomatik olarak cihazlarına indirilecek" ifadelerini kullandı.

Bu özelliğin iOS, macOS ve tvOS'u kapsayan bütün Apple platformları için geçerli olacağını belirtelim. Üstelik bu özelliği kullanmak isteyenler hemen harekete geçebilecekler. Yani piyasaya sürmeye hazırladığınız bir uygulamanız varsa App Store üzerinde bir ön sipariş sayfası hazırlayabilir ve potansiyel kullanıcılarınıza daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Merak edenler için hatırlatalım, ön sipariş özelliği daha önce Mayıs 2015 tarihinde Google Play'de kullanılmıştı. Oldukça popüler bir oyun olan Monument Valley 2 ve birkaç uygulama için geliştiriciler ön sipariş almıştı. Şimdi ise App Store üzerinde bu işlemi gerçekleştirmek artık mümkün.