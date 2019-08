Apple, iPhone 11 Tanıtım Tarihini Açıkladı

Apple, iPhone 11'in ne zaman tanıtılacağını resmen açıkladı. Apple'ın özel etkinliğinin ne zaman olacağı kesinleşti. Yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı lansmanın tarihi ile ilgili gelen sızıntılar doğru çıktı.

Apple, yeni iPhone modellerini 10 Eylül'de Kaliforniya'daki Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Theater'da tanıtacak. Lansmanda Apple'ın iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R olmak üzere toplam üç adet yeni iPhone modeli tanıtması beklenmekte.

iPhone 11'in Mate 20 Pro'da bulunan kamera tasarıma benzeyeceği gelen sızıntılar arasında yer almakta. Hatırlarsınız ki ünlü YouTuber Marques Brownlee yeni tanıtılacak olan iPhone 11'in klon versiyonunu incelemişti ve yeni iPhone modelinin kamera tasarımı çok fazla dikkat çekmişti.

Yeni iPhone modellerinde diğer iPhone modellerinde görmediğimiz renk seçenekleri görebiliriz. Gazetecilere gönderilen davet mailindeki Apple logosunda birden fazla renk bulunmakta.

Just hit the inbox. It’s official. iPhones coming September 10th. 👀



New iPhone colors confirmed? pic.twitter.com/Szqo79osjP