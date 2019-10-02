Apple iPhone 11 Türkiye Çıkış Tarihi Açıklandı

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve yurt dışında bazı ülkelerde satışa sunulan iPhone 11 serisinin Türkiye satış tarihi açıklandı. Apple iPhone 11 Türkiye çıkış tarihi haberimizde!

Apple iPhone 11 Özellikleri

10 Eylül tarihinde tanıtılan ve yurt dışında satışa sunulan iPhone 11 serisi, güçlü özellikleri ve iddialı tasarımları ile dikkatleri çekiyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinden oluşan yeni aile, özellikle kamera ve performans tarafında oldukça iddialı özelliklere sahip.

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Apple iPhone 11 Türkiye Çıkış Tarihi

Apple Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Apple iPhone 11 serisi ve Apple Watch 5, 18 Ekim tarihinde ülkemizde satışa sunulacak. Müşteriler yeni modelleri 18 Ekim tarihi itibarıyla Apple Store, Apple Store Online Mağaza, App Store uygulaması, yetkili satıcılar ve operatör kanalları üzerinden satın alabilecek.

Apple iPhone 11 Türkiye Fiyatı

Yapılan tarih açıklamasına rağmen, yeni modellerin Türkiye satış fiyatları açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde ön siparişe sunulması muhtemel olan modellerin, fiyat bilgisinin ilerleyen günlerde açıklanmasını bekleyebiliriz. Gelişmeler oldukça aktaracağız, bizi takipte kalın.