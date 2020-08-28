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Apple iPhone 12 Kutu İçeriği 'Bomboş' Olacak

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni raporlara göre Apple iPhone 12 kutu içeriği yalnızca telefonu içerebilir. İşte merak edilen detaylar!

Apple iPhone 12 Kutusu 'Bomboş' Olacak
Berk Demirci
Berk Demirci -

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar, şirketin iPhone 12 modellerindeki yüksek fiyatı dengeleyebilmek adına bazı kırpmalara yöneleceğini işaret ediyordu. Bu noktada şarj cihazının, şarj kablosunun ve kulaklıkların kutudan çıkmayacağı iddia ediliyordu ki, son raporlar bunu doğruluyor.

Apple iPhone 12 Kutu İçeriği Nasıl Olacak?

TrendForce tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 12'nin kutusundan kablolu kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak. Analistler bu iki aksesuarın çıkmayacağından emin olsa da şarj kablosunun çıkıp çıkmayacağından tam olarak emin değil gibi gözüküyor.

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Aynı rapor, şirketin yeni nesil modellerde hangi fiyatlandırma aralığını izleyeceğine de ışık tutuyor:

- iPhone 12 için 699 dolar ila 749 dolar arası başlangıç fiyatı.

- iPhone 12 Max için 799 dolar ila 849 dolar arası başlangıç fiyatı.

- iPhone 12 Pro için 1,049 dolar ila 1,099 dolar arası başlangıç fiyatı.

- iPhone 12 Pro Max için 1,149 dolar ila 1,199 dolar arası başlangıç fiyatı.

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Peki siz bu raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce binlerce lira ödediğiniz akıllı telefonun kutusundan şarj adaptörü, şarj kablosu ve kablolu kulaklık çıkmaması mantıklı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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