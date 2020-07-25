Apple iPhone 12 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Apple uzun bir süredir yeni akıllı telefon serisi ile gündeme gelirken bazı yeni sızıntılarla birlikte Apple iPhone 12 tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir. Peki pek çok kullanıcı tarafından heyecanla beklenen yeni modeller ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa sunulacak?

Apple iPhone 12 Tanıtım Tarihi Belli Oldu mu?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenleyeceği çevrim içi etkinlikle birlikte bazı yeni modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bu etkinlik kapsamında aşağıdaki modellerle karşılaşmayı bekliyoruz:

- Apple iPhone 12

- Apple iPhone 12 Pro

- Apple iPhone 12 Max

- Apple iPhone 12 Pro Max

- Apple Watch Series 6

- Apple iPad (Nesil 8)

- Apple iPad Mini (Nesil 6)

Bu modellere ek olarak 27 Ekim 2020 tarihinde farklı bir etkinliğin daha düzenleneceği iddia ediliyor. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler ise şu şekilde:

- Apple iPad Pro 11 (Nesil 3)

- Apple iPad Pro 12,9 (Nesil 5)

- ARM Tabanlı MacBook Air

- ARM Tabanlı MacBook Pro 13

Tabii Apple'dan konu hakkında resmi bir açıklama duymadan önce bu sızıntılara karamsar yaklaşmamızda fayda var. Öte taraftan paylaşılan zaman çizelgeleri, şirketin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı çizelgelerle oldukça benzerlik gösteriyor. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.