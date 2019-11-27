Apple iPhone 12 ve SE 2 Modellerinin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı!

Apple iPhone 12 ve iPhone SE 2 modellerinin çıkış tarihi sızdırıldı.

Apple iPhone SE 2 Çıkış Tarihi

Ortaya çıkan son raporlar, iPhone SE 2 modelinin Şubat ayı itibarıyla üretim sürecine gireceğini ve Mart ayında resmileşeceğini belirtiyor. Yani Mart 2020 tarihinde yeni model ile karşılaşmamız oldukça mümkün. Aynı rapor, yeni modelin iPhone 8 ile çarpıcı şekilde benzeyeceğini işaret ediyor.

4.7 inç boyutunda ekrana sahip olması beklenen SE 2, Face ID yerine Touch ID ile güvenliği sağlayacak. Bununla birlikte yeni modelin 3 GB RAM ile desteklenen A13 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Modelin fiyat bilgisi ya da diğer teknik detayları hakkında şu aşamada başka bir bilgi bulunmuyor.

Apple iPhone 12

Çıkış Tarihi

Diğer taraftan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM ile kutudan çıkacağını işaret ediyor. Standart iPhone 12 modeli ise 4 GB RAM ile gelecek. iPhone 12 modellerinin tasarımının iPhone 4 ile benzerlik göstereceği ifade ediliyor, yani geriye doğru bir yönelim söz konusu.

iPhone 12 modelleri, 11 modellerinde olduğu gibi kare modül içerisinde dörtlü kamera kurulumu sunabilir. Ayrıca çentik tarafında da bazı inceltmeler söz konusu olabilir. Sızıntılar iPhone 12 için 5.42 inç, 12 Pro için 6.06 inç ve 12 Pro Max 6.67 inç ekran boyutuna işaret etmekte.

iPhone 12 modelleri ile Eylül 2020 tarihinde karşılaşmamız bekleniyor. Fiyat konusundaki beklentiler ise iPhone 12 Pro 64 GB için ortalama 1,499 dolar bantlarında. Bu fiyatın 5G desteği nedeniyle yüksek olduğunu belirtelim.