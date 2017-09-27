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Apple, iPhone 8’deki Kulaklık Sorununu Doğruladı

Apple, iPhone 8’deki Kulaklık Sorununu Doğruladı
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Bazı iPhone 8 kullanıcılarının, arama yaptıkları sırada kulaklıklarından gelen ‘çatırtı’ sesleri, Apple’ı harekete geçirdi. Gelen şikayetler üzerine açıklama yapan şirket, kulaklık arızasını doğrularken, hatayı düzeltmek için yazılım güncellemesi yayınlayacaklarını belirtti.

Apple konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun az sayıdaki kullanıcıda yaşandığını ve şirketin bu sorunu çözmek için yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını söyledi. Apple sözcüsü, “Kulaklık arızasından etkilenen kullanıcı sayısı az olsa da konunun farkındayız. Ekibimiz, bir sonraki yazılım güncellemesine dahil edilecek bir düzeltme üzerinde çalışıyor” dedi.

Sorunun neden kaynaklandığı konusunda şu an için net bir bilgi yok, fakat forumlardaki şikayetlere bakarsak, kullanıcıların tek bir bölgeden değil dünyanın farklı yerlerinden olduklarını görüyoruz. 

Aşağıdaki videoda arama sırasında kulaklıktan gelen sesleri duyabilirsiniz..

Kulaklıktan gelen çatırtı sesi, yalnızca sesli ve Facetime aramalarda ortaya çıkıyor. Apple, sorunun ne zaman düzeltileceğine dair herhangi bir tarih vermedi, ancak yakın bir zamanda gelecek yeni iOS 11 güncellemesiyle bu sorunun çözüleceğini tahmin ediyoruz.

Bu arada Apple, 19 Eylül'de yayınladığı iOS 11 için ilk güncellemesini dün akşam saatlerinde iPhone ve iPad kullanıcılarına sundu. iOS 11.0.1 güncellemesi hakkındaki detaylara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ETİKETLER: Apple iphone 8 iOS 11

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