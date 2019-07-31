Apple iPhone Fiyatları Beklenenden Daha Yüksek Olabilir!

Neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri yeni modellerini piyasaya sunarken, Apple bunun için henüz erken olduğunu düşünüyor. Normal şartlarda da hızlı bir şekilde yeni ürün ortaya çıkarmayan Apple, böylece merak uyandırıyor. Ancak şirketin akıllı telefon fiyatları daha fazla merak uyandıracak gibi görünüyor. İşte haberimizin detayları.

ABD ve Çin arasında yeniden yükselen ticaret savaşları ve akıllı telefon satışlarındaki düşüşler, herkeste büyük bir soru işareti yarattı. Son gelen sızıntılara göre Apple şirketinin iPhone modelleri tahmin edilenden biraz daha pahalı olabilir.

Apple iPhone fiyatları neden yükselecek?

Küresel piyasalara bakıldığında genellikle büyük teknoloji şirketlerinin zarar etmeye başladığı görülüyor. Özellikle de akıllı telefon üreticileri arasındaki zarar, gerçekten de çok ciddi boyutlarda. Buna rağmen Apple ve Samsung gibi şirketler ayakta kalmayı başarıyor.

Her ne kadar Apple hizmetler kategorisinin kullanarak önemli bir gelir elde etse bile, yine de eski akıllı telefon satış patlaması yaptığı günleri özlüyor. Akıllı telefonlar konusunda ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı vergi ambargosu yedek parçaların fiyatların artmasına neden oluyor. Bu da telefon fiyatlarına artmasındaki önemli bir etken.

2020 yılında çıkması beklenen 3 farklı iPhone modelinde 100 ile 150 dolar arasında bir fiyat farkı bulunabilir. Bu tamamen mevcut küresel durumun biri yansıması. Peki sizce de Apple böyle bir fiyat artışına giderse satışları azalır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.