Apple, iPhone Hücresel Veri ile İndirme Sınırını "50MB" Yükseltti!

Apple’dan hücresel veri ile iOS uygulama/oyun indirenleri sevindirecek haber geldi. Hücresel veri indirme indirme sınırı yükseltildi. iPhone ve iPad kullanıcıları artık, 2G/3G/4.5G/LTE bağlantısı üzerinden uygulama ve oyunları daha rahat güncelleyebilecek.

Android platformunda bilindiği üzere hücresel veri (mobil internet) ile uygulama/oyun indirirken ve güncellerken hiçbir sınırlama yok. Google’ın mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, uygulamaların/oyunların boyutları ne olursa olsun kablosuz ağ dışından da rahatlıkla indirip yükleyebiliyor ve yeni güncellemeleri alabiliyor. Lakin Apple tarafında hücresel veri ile indirmenin bir sınırı var. Kulanıcılar, cihazlarının iOS sürümüne göre mobil veri üzerinden oyun ve uygulama indirmeye çalışırken boyut sınırına takılıyor. iPhone/iPad kullanıcıları bu konuda Apple’ı çok eleştirmiş olacak ki şirket bir düzenlemeye gitti. iOS 13’ün tanıtılmasına çok az bir zaman kala Apple cihazlarda hücresel veri ile indirme limiti 150MB’dan 200MB’a çıkartıldı.

Oyun ve uygulamaların sıklıkla güncellendiği App Store’da, iPhone için geliştirilen uygulamalar ve gündelik oyunlar için 200MB limiti yeterli görülebilir ancak iPad için özel geliştirilen, masaüstü sürümü aratmayan uygulamalarda hala bir sorun. Her ne kadar bazı kullanıcılar, 200MB’ın üzerindeki bazı oyunları indirebildiklerini, böyle bir sınırlamaya takılmadıklarını söylese de genel için bu durum söz konusu değil. Öte yandan Android’e kıyasla iOS uygulama ve oyunların boyutları çok daha büyük. Umarız, 50MB artırılan hücresel veri limiti bir gün tamamıyla kaldırılır. Unutmadan, iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (200 MB Üstü Oyunları İndirin!) blog yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.