Apple, iPhone Sahiplerine Para Ödeyecek

Apple uzun bir süredir eski iPhone modelleri için uyguladığı iddia edilen kasıtlı yavaşlatma iddiaları ile gündeme geliyor ve bu konudaki davaları hala sürmekte. Bu yavaşlatmanın eskiyen cihazlarda kaybolan batarya performansı nedeniyle istenmeyen kapanmaların önüne geçmek nedeni ile yapıldığını vurgulayan şirket için bu savunma pek de yeterli olmadı.

Her Kullanıcıya 25 Dolar

Bu sorunların ardından hem tüketiciler hem de rekabet kurumları Apple'a dava açtı. Bu davaların bir kısmı hala sürüyor ve bazıları ise sonuçlandı. Buna göre şirket, tüketici avukatları ile yaptığı anlaşma sonucunda sorumlu olduğunu kabul etti. Söz konusu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından şirket batarya fiyatlarında indirime gitmiş ve bu sorunu bu şekilde telafi etmek istemişti. Buna karşın bazın kullanıcılar telefonu artık sattıklarını ve bu nedenle mağdur olduklarını belirtmişti.

Yaşanan sorunlar için 500 milyon dolar tutarında bütçe ayıran şirket, 93 milyon dolar tutarındaki kısmı avukatlara ve 407 milyon dolar tutarındaki kısmı tüketicilere ödeme için ayırdı.

Bu kapsamda iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE sahipleri şirketten 25 dolar ödeme alabilecek.

Tabii bu tutarın her ülkede ödenip ödenmeyeceği ya da toplam bütçe itibarıyla herkesin faydalanıp faydalanamayacağı ucu açık bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.