Apple iPhone XR Bu Yılın En İyisi Oldu!

Counterpoint Research yayınladığı araştırma ile birlikte 2019 yılının en çok satan akıllı telefon modellerini ortaya koydu.

Apple iPhone XR Listenin Başında!

Yayınlanan yeni rapora göre nispeten uygun fiyatı ile dikkatleri çeken iPhone XR geçtiğimiz son dört çeyrek boyunca en çok satan akıllı telefon oldu. 2018 yılının lansman dönemini göz önüne almazsak son çeyrek ve bu yılın geride bıraktığımız üç çeyreği boyunca en çok satan model olmayı başaran XR, bu noktada büyük bir başarı elde etti.

Raporda belirtilene göre iPhone XR üçüncü çeyrek boyunca satılan Apple modellerinin yüzde 25 oranındaki kısmını oluşturdu. Üçüncü çeyrek boyunca en çok satan on akıllı telefon listesini de sizlerle paylaşalım:

Apple iPhone XR Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Oppo A9 Apple iPhone 11 Oppo A5s Samsung Galaxy A20 Oppo A5 Xiaomi Redmi A7 Huawei P30

Galaxy A serisinin fiyatını gerileten ve orta segmentte yüksek performans algısı yaratan Samsung, bu seriden üç modeli listeye sokmayı başardı. Buna karşın ilk on listesine Samsung'un hiçbir amiral gemisi modelinin girmediği görüldü. Xiaomi listenin dokuzuncu sırasında bir modele yer verirken bunun Hindistan pazarı kaynaklı olduğunu belirtmek gerekiyor.