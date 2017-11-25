Apple Katlanabilir Bir iPhone Mu Geliştiriyor?

Apple, geçtiğimiz aylarda tanıtıp piyasaya sunduğu akıllı telefonu iPhone X ile birlikte, LCD ekran teknolojisinden OLED ekranlara geçiş yapmıştı. Şimdi de OLED ekranın sağladığı avantajları kullanmayı düşünen şirket, katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Katlanabilir iPhone modeli hakkında daha önce de bazı söylentiler duymuştuk. Fakat şimdi Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone için patent aldığı haberi ortaya çıktı. Bu patentteki ürünün aynı bir kitap gibi açılıp kapanabildiği belirtiliyor.

Fakat patentin açıklama kısmına bakılırsa bu ürünün iPhone olma şartı görülmüyor. Çünkü "Bu katlanabilir ekran teknolojisine sahip cihaz bir dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat veya diğer elektronikli aletlerden birisi olabilir." şeklinde bir açıklama yapılmış.

Apple bu teknolojiyi birden fazla ürününde de kullanabilir. Bunun bir örneğini Face ID adlı yüz tanıma teknolojisinin ilk olarak iPhone'da ardından da iPad ve MacBook'larda kullanılması şekilnde görmüştük. Apple'ın ilerleyen zamanlarda Samsung ile olan ilişkilerini azaltması beklendiğinden dolayı bu katlanabilir ekranların üretiminde LG ile işbirliği yapacağı tahmin ediliyor. Fakat şu anki iPhone X'lerin OLED ekranlarını hala Samsung'un ürettiğini de belirtmiş olalım.