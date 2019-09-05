Apple Music'in Web Sürümü Yayınlandı

Apple Music'in uzun zamandır beklenen web sürümü açıldı. Gelin hep beraber Apple Music'in web sürümüne yakından bakalım.

Apple Music aboneleri artık cihazlarına herhangi bir program yüklemeden Apple Music'in web sitesi üzerinden müzik dinleyebilecek. Spotify'da uzun zamandır var olan bu özellik Apple Music'e de nihayet geldi.

Apple, Apple Music'in web sürümünün tüm cihazlarda ve tarayıcılarda sorunsuz bir biçimde çalışacağını açıkladı. Şu anda beta programında olan web sürümüne tüm kullanıcılar erişebilmekte.

Site üzerinden Apple Music kataloğunun tamamına ve aynı zamanda kullanıcıların Apple Music'te olmayan kitaplıklarıyla senkronize ettiği tüm parçalara erişim sağlanabilmekte.

Apple'ın kişiselleştirilmiş "Sizin İçin" önerileri de dahil olmak üzere çalma listeleri ve Apple Music'in radyo istasyonları beta sürümünün bir parçası. Apple, ilerleyen zamanlarda Apple Music'in web sürümünü geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

Apple Music'in web sürümü üzerinden platforma kayıt olunabilmekte. Apple Music'in web sitesi oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip. Kullanıcılar Apple Music'in web sitesinden müzik dinleyebilmesi için oturum açması gerekmekte. Sitenin sağ tarafında bulunan butondan kolayca oturum açılabilmekte.

Apple Music'in beta aşamasındaki web sitesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Site beta aşamasında olmasına rağmen gayet hızlı çalışmakta.