Apple, Orijinal Bilim Kurgu Dizisi için Jason Momoa ile Anlaştı

Geçtiğimiz yıl orijinal dizi ve filmler için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, ilk orijinal bilim kurgu dizisi için Game of Thrones’ta canlandırdığı "Khal Drogo" rolüyle sükse yapan Jason Momoa ile anlaştı.

Apple, çevrimçi yayın sektörünün devleri Netfix ve Amazon’a rakip olmaya hazırlanıyor.

Daha önce Sony’nin iki kıdemli çalışanı Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg'u Apple bünyesine katan ve geçtiğimiz yıl orijinal içerikler üretmek için 1 milyar dolarlık bütçe ayıracaklarını duyuran Cupertinolu şirket, son olarak Hollywood’un en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg ile içerik anlaşmasına imza atmıştı. Spielberg, 80’lerde çektiği fantezi, korku ve bilim kurgu televizyon antoloji dizisi Amazing Stories’in yeni bir versiyonunu çekecek.

Yeni Hollywood olarak gösterilen online yayın sektöründeki iddiasını günden güne artıran Apple, “See” adındaki ilk orijinal dizisi için Jason Momoa ile el sıkıştı. Dizi, insanların görme hissini yitirdiği bir gelecekte geçiyor. Momoa ise korkusuz bir savaşçı ve lider olan "Baba Voss" karakterine hayat verecek.

HBO’nun ikonik dzisi Game Of Thrones’ta canlandırdığı tek sezonluk "Khal Drogo" rolüyle tanınan Momoa, son olarak DC Sinematik Evreni’ndeki Aquaman karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Amerikalı oyuncu, yakın zaman sonra Aquaman’in solo filmiyle karşımıza çıkacak. Momoa ayrıca Netflix’in aksiyon serisi Frontier'da da rol almıştı.

Bilim kurgu türündeki dizinin altında, popüler seri Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight ve Hunger Games’in yönetmeni Francis Lawrence’ın imzası olacak. See, Chernin Entertainment ve Endeavor Content ortaklığında üretilecek. Dizinin prodüktörleri ise Peter Chernin, Jenno Topping ve Kristen Campo olacak.

8 ya da 10 bölüm olması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda başka kimlerin olacağı ya da ne zaman yayınlanacağı gibi detaylar henüz belli değil. Apple’ın ilk orijinal dizisi See hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.