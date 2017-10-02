Apple Patlayan Yeni iPhone Modellerini Soruşturuyor

Apple, iki iPhone 8 Plus kullanıcısının yaşadığı pil sorununun ardından konuyla ilgilendiğini açıkladı. Patlayan veya üretim hatası olan yeni iPhone modelleri için şirket, cihazın fotoğrafını paylaşanlarla iletişime geçtiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple sözcüsü, "Sorunların farkındayız ve cihazların içine bakıyoruz" dedi. İlk müşterinin bildirdiğine göre Tayvanlı bir kadın, Apple iPhone 8 Plus'ın resmi Apple adaptörü ile şarj edilmesine rağmen patladığını söylemişti. Bunun ardından cihaz Apple'a iade edilmişti. Japonya'daki ikinci müşteri ise, cihazı paketten çıkardığında pilin şişmiş olduğunu ve ekranın kalktığını şirkete bildirdi. Bunun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı:

Her iki duruma bakıldığında, içerisindeki gazlar nedeniyle cihazların pillerinde sorun yaşanıyor gibi görünüyor. Fotoğrafa bakarsanız, ekrana aşırı basınç uygulayan pilin ekranın açılmasına neden olduğunu görüyoruz. Kullanıcı erken farketmeseydi, bu durum bir yangına sebebiyet verebilirdi.

Apple kullanıcılarını endişelenmemeye davet ediyor. Lityum iyon pillerde bu tip sorunların yaşanabileceğini ve üretim hatası olanları geri çağıracağını söylüyor. Cihaz tüm dünyaya yayıldığında da benzer sorunlar olacak mı hep birlikte göreceğiz.