Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı

Apple, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts ve iCloud gibi servislerini daha fazla ülkeye açtığını duyurdu. Apple servisleri dünyanın dört bir yanındaki müşterilere açık hale getirildi.

App Store, Apple Arcade, Apple Müzik, Apple Podcast’ler ve iCloud, artık 20’den fazla ülkede kullanılabiliyor. Apple Music, dünya genelinde 52 ülkede daha kullanılabilir. Apple Müzik ve Uluslararası İçerik başkan yardımcısı Oliver Schusser, “Apple’ın en sevilen servislerinin birçoğunu daha fazla ülkede kullanıma sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi içerik üreticileri, sanatçıları ve geliştiricilerini herkese tanıtmaya devam ederken, müşterilerimizin yeni favori uygulamaları, oyunları, müzikleri ve podcast’leri keşfedebileceklerini umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

App Store artık 175 ülkede ve bölgede kullanılabiliyor. Apple Music artık 167 ülkede ve bölge kullanılabiliyor ve 60 milyondan fazla şarkı içeriyor. Apple Podcast’ler artık 100’ün üzerinde dilde, 175 ülke ve bölgede 1 milyondan fazla yayın sunuyor. iCloud şimdi 175 ülke ve bölgede (5GB ücretsiz alan, 50GB, 200GB ve 2TB yükseltme seçeneği ile) mevcut.

Apple Servisleri Yeni Ülke ve Bölgeler

App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcast ve iCloud artık şu ülkelerde de kullanılabiliyor:

Afrika: Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Libya, Fas, Ruanda ve Zambiya

Asya-Pasifik: Maldivler ve Myanmar (Burma)

Avrupa: Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Karadağ ve Sırbistan

Orta Doğu: Afganistan (Apple Music hariç), Tonga ve Vanuatu

Apple Music artık şu ülke ve bölgelerde de kullanılabiliyor:

Afrika: Cezayir, Angola, Benin, Çad, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Namibya, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Şeyşel Adaları, Sierra Leone, Tanzanya ve Tunus

Asya: Pasifik: Butan

Avrupa: Hırvatistan, İzlanda ve Kuzey Makedonya

Latin Amerika ve Karayipler: Bahamalar, Guyana, Jamaika, Montserrat, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Turks ve Caicos Adaları, Uruguay

Orta Doğu: Kuveyt, Katar ve Yemen

Okyanusya: Solomon Adaları

Apple, iPhone’lardan sonra en fazla geliri servislerinden sağlıyor. Servislerin daha fazla ülkede kullanıma açılması Apple’ın gücüne güç katacak.