Apple, Siyah Renkli AirPods'ları Baharda Satışa Çıkarabilir

Taiwan Economic Daily News' in yaptığı habere göre Apple, siyah renkteki AirPods modelini baharda satışa çıkaracak. Baharda satışa çıkması beklenen siyah renkli AirPods'lar, yeni bir yüzey kaplaması ve kablosuz şarj teknolojisi ile gelecek. Apple tedarikçisi Inventec, yenilenmiş AirPods'ları üretmeye başlamış olabilir. Inventec, belki şu anda seri üretimde olan AirPower'ın yanında yenilenmiş AirPods'ları gönderebilir.

Fiyat konusunda henüz kesinleşen bir bilgi yok ancak yenilenmiş AirPods’un fiyatının 199 dolar civarında olacağı konuşulmakta. Geçtiğimiz hafta gelen sızıntılar, bu haftaki sızıntıları doğrular nitelikte.

Çok yakında tanıtılması beklenen yenilenmiş AirPods'ların ne zaman piyasada olacağı henüz netlik kazanmış değil. 25 Mart'ta Apple tarafından düzenlenecek olan etkinlikte yenilenmiş kulaklıklar tanıtılmayabilir. Apple, Mart ayındaki etkinliğinde yeni hizmetlerini duyuracağı konuşulmakta.

Apple, tasarım açısında göze oldukça hoş duran yenilenmiş Airpods'lar ile kullanıcıların kalbine taht kurabilir. Yenilenmiş AirPods ve kablosuz şarj matı AirPower, lansman yapılmadan sadece basın açıklaması ile tanıtılabilir. Sizlere yenilenmiş AirPods hakkındaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sizler yenilenmiş siyah renkteki AirPods'u nasıl buldunuz? Siyah renkteki AirPods'u almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!