Apple Store'da iPhone 6S Plus Alev Aldı

Hatırlayacağınız üzere bir süredir Apple'ın iPhone bataryalarıyla başı dertte. Cihazlarını bilerek yavaşlattığını açıklayan Apple, şok üstüne şok yaşamaya devam ediyor. İsviçre'nin en popüler şehirlerinden Zürih'teki bir Apple Store'da iPhone 6S Plus bir anda alev almaya başladı ve telefonu tutan kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan ilk araştırmaya göre iPhone 6S Plus'ın aşırı ısınma sonucunda patladığı belirtildi. Dükkandaki müşteri telefonu inceliyorken aniden alev alan ve büyük miktarda duman çıkarmaya başlayan iPhone 6S Plus, cihaz sahiplerini de korkutmuş durumda. Ayrıca patlama sonucunda dükkanın acil yangın sisteminin devreye girdiği ve büyük bir panik yaşandığı kaydedildi.

Patlama sonrasında Apple Store'da bulunan ortalama 50 kişi hızla tahliye edildi ve maddi hasar dışında herhangi bir kaybın olmadığı dile getirildi. Ayrıca olaydan sonra dükkana polis, itfaiye ve ambulans gelmek zorunda kaldı.

Bir Kişi Yaralandı

Patlama öncesinde iPhone 6S Plus'ı tutan ve o ana kadar herhangi bir sorunu olmayan yaralı, konu hakkında açıklama yapmadı ve kimliği gizli tutuldu. Olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kişi ve Apple Store'daki kişiler hastaneye götürüldü.

Konu hakkında açıklama yapması beklenen Apple'ın yeni yıla iyi girdiğini söylemek pek mümkün değil.