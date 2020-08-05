Apple TikTok'u Satın Almak İstiyor İddiası Sosyal Medyayı Karışıtırdı

ABD Başkanı Trump, Eylül'e kadar Çinli TikTok'un ABD şirketleri tarafından satın alınması durumunda yasaklanmayacağını söyledi. Bu açıklama sonrası gözler başta Microsoft olmak üzere çeşitli teknoloji devlerine yönelmiş durumda.

Microsoft TikTok'u satın almaya ilgi duyduğunu ifade eden tek ABD şirketi gibi görünse de bu sabah Axios raporu farklı ABD'li şirketleri hedef gösteriyor. Rapora göre TikTok'u satın almak için bir anlaşma arayan şirketlerden biri de Apple olabilir.

Apple TikTok'u satın alacak mı?

Axios editörü Dan Primack, Apple'ın TikTok ile ilgilendiğini birçok kaynak tarafından söylendiğini yazdı. Fakat P rimack daha sonra Apple'ın ByteDance ile görüşmediğini ve şirketin TikTok ile ilgilenmediğini söyledi. Şirketten gelen açıklama Apple TikTok'la ilgileniyor iddiasını yalanlandı.

TikTok Apple'ın en büyük iş segmenti olan Hizmetler'e uyuyor gibi görünse de, bu birimdeki uygulamalar kullanıcı tarafından ödenen abonelik ücretlerinden gelir elde ediyor. Fakat TikTok, reklamverenler tarafından desteklenen ücretsiz bir uygulama olmasıyla Apple'ın ilgisini çekmiyor olabilir.

TikTok ABD'li şirketlere satılmazsa ne olacak?