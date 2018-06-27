Apple Trump’tan Güvenceyi Aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Teknoloji Devi Apple’ın CEO’su Tim Cook ile ticaret üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

iPhone cihazlarının üretimi, daha az maliyetli olması nedeniyle senelerdir Çin’de gerçekleşiyordu. Her 2 iPhone’dan 1’nin üretildiği Foxconn adındaki fabrika Apple için çok önemli bir yere sahipti. İşin can alıcı yanı fabrikanın Çin’de bulunmasıydı. ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşı gündeme birçok soru işareti getirdi ve belki de en çok cevaba ihtiyaç duyan şirket Apple’dı.

Amerika’ya giren ürünlere uygulanan ek vergi tabanının 200 milyar dolar genişletileceği duyulduktan sonra Çin, 50 milyar doları bulan ithalat ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Teknoloji devi için önemli olan "İthalat vergilerinin artması, gümrük geçişi sırasında iPhone’ların fiyatlarının artmasına neden olacak mıydı?" sorusunun cevabını almak için Beyaz Saray’a giden Cook, görüşmenin kazanan tarafı oldu ve Trump’tan iPhone’ların fiyatlarında bir oynama olmayacağına dair güvence aldı. Apple kendini güvenceye almış olsa da bu savaştan etkilenebilecek diğer şirketlerin ne yapacağı şu anda belirsizliğini sürdürüyor.