Apple Türkiye İndirimi Sonrasında Yeni iPhone Fiyatları Nasıl Olacak?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, yüksek fiyatlarının satış rakamlarını düşürmesinin ardından birçok bölgede indirim kararı almıştı. Apple CEO’su Tim Cook geçtiğimiz günlerde indirim açıklaması yaparken, Apple Türkiye indirim konusunda ilk adımı attı.

Finansal raporlar açıklanmadan önce satış rakamlarının önceki yıllara göre düşük olması konusunda konuşan Tim Cook, düşük satışların ana sebebinin rakiplere göre çok yüksek görünen fiyatlar olduğunu söylemişti. Yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone kullanıcılarının telefonlarını yenilemekten çekindiğini aktaran Cook, bazı bölgelerde ise iPhone’ların gerçeküstü pahalı olduklarını dile getirmiş, Türkiye’yi örnek göstermişti. Döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar sebebiyle Türkiye’de fiyatların çok yüksek olduğunu aktaran Tim Cook, kullanıcıların iPhone’lara rağbet göstermemesinin anlaşılabilir olduğunu ifade etmişti.

Tim Cook’un Türkiye başta olmak üzere yerel fiyatlandırmada değişikliğe gideceklerini söylemesinin ardından Apple Türkiye’den ilk adım geldi. Bugün teknik servis fiyatlarını düşüren Apple Türkiye, indirim için ilk adımı atmış oldu. Şirkete yakın kaynaklar, Apple Türkiye’nin önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac modellerinde indirime gitmeye hazırlandığını bildirdiler.

Yeni iPhone fiyatları

İndirim kararından sonra yakın zaman önce piyasaya sürülen iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR gibi modellerin fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Halihazırda iPhone XS Max'in 10.799 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz. Bununla beraber iPhone XS'i 9.899 TL'den satışa sunan Apple, iPhone XR'ı da 7.399 TL'ye satıyor.

En büyük rakiplerinden bir tanesi olan Samsung ise geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni amiral gemisi Galaxy S10 Türkiye fiyatı için daha düşük rakamlar belirlemişti. Galaxy S10 modellerinin fiyatlarına şöyle bir göz atacak olursak, serinin en tepe modeli olan S10 Plus'ın 7.499 TL'den satışa sunulduğunu görmekteyiz. Bunun haricinde S10, 6.599 TL'den satışa sunulurken, serinin giriş modeli olan S10e, 5.499 TL'den alıcısını bekliyor.

Apple Türkiye indirimi sonrasında iPhone modellerini yeni S10’lara yaklaşması beklenirken, daha düşük bir fiyat belirlenmesinin ise mümkün olmadığı söyleniyor. Birkaç hafta içerisinde yeni indirimlerin Türkiye pazarına yansıtılacağı da iddialar arasında yerini alıyor.