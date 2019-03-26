Apple TV+'ın Türkiye'deki İsim Hakkı Turkcell'de Çıktı

Apple, Netflix’e rakip olacak yeni dizi ve film platformu TV+’ı dün tanıtmıştı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 ülkede hizmet verecek olan servisin ülkemizdeki isim hakkının Turkcell’e ait olduğu belirtiliyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Apple’ın heyecanla beklenen TV+ platformu daha ülkemize gelmeden isim hakları tartışma konusu oldu.

TV+ isim hakkının kendilerine ait olduğunu savunan Turkcell, Türkiye’de 2014 yılında kullanıma sunduğu yerli dijital televizyon platformu TV+’a dikkat çekiyor.

Bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu da konu hakkında, "Türkiye'de TV+'ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell mühendisleri tarafından ülkemizde 2014 yılında geliştirilen ve toplamda 3.6 milyon kullanıcıya ulaşan servisle ilgili olarak Zavaroğlu, "Apple'ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+'ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız." diye konuştu.