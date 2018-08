Apple, Ünlü Gazetecinin Podcast'lerini iTunes'dan Kaldırdı

Apple, komplo teorisyeni olarak bilinen Amerikalı gazeteci Alex Jones’un altı adet Infowars podcast’inden beşini, nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği için podcast servislerinden çıkardı.

Pulitzer ödüllü bir gazeteci olan Alex Jones, daha çok derin devlet olarak tabir ettiğimiz ilişkiler ve komplo teorileri üzerine araştırma yazıları ile tanınıyor.

YouTube’da oldukça etkin olan Amerikalı gazeteci-televizyoncu, çektiği videolarla 2 buçuk milyona yakın insana sesleniyor. Benzer şekilde Infowars adında bir podcast serisi bulunan Jones, iTunes’un en çok dinlenen kişilerinden birisi.

Apple, Jones tarafından üretilen altı adet Infowars podcast’inden beşini iTunes’dan kaldırdı. Konuyla ilgili BuzzFeed ’e bir açıklama yapan şirket, podcast'lerin nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği için hizmetten çıkarıldığını bildirdi.

Komplo teorileriyle ünlenen Texaslı gazeteci, radyo programlarında daha çok “Amerikalılığı” ve “muhafazakarlığı” öne çıkarıyor. Jones, 2001 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırıları sonrası 911 The Road to Tyranny adında bir belgesel hazırlamıştı.

YouTube, geçtiğimiz Jones’un kanalına 90 gün erişim yasağı koymuş, ancak daha sonra bu karardan dönmüştü. Benzer şekilde sosyal medya devi Facebook da Amerikalı gazetecinin sayfasını yalan haber yaydığı ve nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırmıştı.