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Apple, Uygulamalara Yanlışlıkla Abone Olma Sorununu Çözüyor!

Apple Touch ID Yanlışlıkla Abonelik
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

9to5 Mac'te yer alan bir habere göre Apple, kullanıcılarının bazı uygulamalara yanlışlıkla abone olmasını önlemek ve yalnızca iOS uygulamalarına abone olduklarından emin olmaları için abonelik aşamalarına yeni bir adım daha ekledi.

Örneğin bir uygulamada seçkin ya da gelişmiş özelliklere erişebilmek amacıyla, uygulama içi abonelik için bir tuşa tıkladığınızda, açılır bir pencerede 'Confirm Subscription (Aboneliği Onayla)' yazan bir seçeneğin ortaya çıkacağı ve bu sayede iOS’un size bu aboneliği gerçekten isteyip istemediğinizi soracağı söyleniyor.

Geliştirici David Barnard tarafından fark edilen bu uyarı mesajının, bir aboneliği Face ID ya da Touch ID ile onaylamanızın hemen ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Apple’ın getirdiği bu yeni adım, Touch ID özelliğine sahip telefonlarda birçok kullanıcı tarafından bir sorun olarak gösterilen, kullanıcıların bazı uygulamalara yanlışlıkla abone olması problemini ortadan kaldırabilir. Söz konusu Touch ID sorununda örneğin, kullanıcılar abone olmarını isteyen bir açılır pencere mesajı aldıklarında, ana menü tuşuna basarak uygulamadan çıkmak istediklerinde, Touch ID çıkış yapmak yerine uygulamaya onay verip abonelik için kayıt yaptırıyordu.

Apple şimdilik bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak böyle bir ek onay adımının getirilmesi, birçok kullanıcı için oldukça faydalı olur gibi görünüyor.

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