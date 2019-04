Apple, Uygulamalara Yanlışlıkla Abone Olma Sorununu Çözüyor!

9to5 Mac'te yer alan bir habere göre Apple, kullanıcılarının bazı uygulamalara yanlışlıkla abone olmasını önlemek ve yalnızca iOS uygulamalarına abone olduklarından emin olmaları için abonelik aşamalarına yeni bir adım daha ekledi.

Örneğin bir uygulamada seçkin ya da gelişmiş özelliklere erişebilmek amacıyla, uygulama içi abonelik için bir tuşa tıkladığınızda, açılır bir pencerede 'Confirm Subscription (Aboneliği Onayla)' yazan bir seçeneğin ortaya çıkacağı ve bu sayede iOS’un size bu aboneliği gerçekten isteyip istemediğinizi soracağı söyleniyor.

Geliştirici David Barnard tarafından fark edilen bu uyarı mesajının, bir aboneliği Face ID ya da Touch ID ile onaylamanızın hemen ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Whoa! Apple added an additional confirmation step for subscriptions. This new alert comes after you confirm with Touch ID/Face ID. I hope they address this in a more elegant way in iOS 13, but I’m thrilled Apple took a definitive step to curb scam subscriptions. 👏🏻 @pschiller pic.twitter.com/oktaEVdx0o