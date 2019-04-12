Apple, Uygulamalara Yanlışlıkla Abone Olma Sorununu Çözüyor!

9to5 Mac'te yer alan bir habere göre Apple, kullanıcılarının bazı uygulamalara yanlışlıkla abone olmasını önlemek ve yalnızca iOS uygulamalarına abone olduklarından emin olmaları için abonelik aşamalarına yeni bir adım daha ekledi.

Örneğin bir uygulamada seçkin ya da gelişmiş özelliklere erişebilmek amacıyla, uygulama içi abonelik için bir tuşa tıkladığınızda, açılır bir pencerede 'Confirm Subscription (Aboneliği Onayla)' yazan bir seçeneğin ortaya çıkacağı ve bu sayede iOS’un size bu aboneliği gerçekten isteyip istemediğinizi soracağı söyleniyor.

Geliştirici David Barnard tarafından fark edilen bu uyarı mesajının, bir aboneliği Face ID ya da Touch ID ile onaylamanızın hemen ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Whoa! Apple added an additional confirmation step for subscriptions. This new alert comes after you confirm with Touch ID/Face ID. I hope they address this in a more elegant way in iOS 13, but I’m thrilled Apple took a definitive step to curb scam subscriptions. 👏🏻 @pschiller pic.twitter.com/oktaEVdx0o — David Barnard (@drbarnard) 11 Nisan 2019

Apple’ın getirdiği bu yeni adım, Touch ID özelliğine sahip telefonlarda birçok kullanıcı tarafından bir sorun olarak gösterilen, kullanıcıların bazı uygulamalara yanlışlıkla abone olması problemini ortadan kaldırabilir. Söz konusu Touch ID sorununda örneğin, kullanıcılar abone olmarını isteyen bir açılır pencere mesajı aldıklarında, ana menü tuşuna basarak uygulamadan çıkmak istediklerinde, Touch ID çıkış yapmak yerine uygulamaya onay verip abonelik için kayıt yaptırıyordu.

Apple şimdilik bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak böyle bir ek onay adımının getirilmesi, birçok kullanıcı için oldukça faydalı olur gibi görünüyor.