Apple Watch Panik Atak Krizlerini Tespit Edebilecek!

Son zamanlarda hızlı bir yükseliş dönemine giren akıllı saat pazarı özellikle sağlık takibi avantajları ile öne çıkıyor. Bazı yeni sızıntılara göre Apple, bu pazardaki liderliğini korumak için Apple Watch modellerine yeni özellikler eklemeyi düşünüyor.

Panik Atak Krizlerini Tespit Edebilecek!

Apple, Watch Series 1 modelinden bu yana kullanıcılara kalp hızı monitörü sunuyor ve Watch Series 4 modelinden bu yana da elektrokardiyogram desteği cihazlarda yer alıyor. Max Weinbach tarafından paylaşılan yeni bir detaya göre ise şirketin sağlık takibi için yeni planları var.

Bu raporlara göre Apple Watch, yerleşik sensörler ile kullanıcıların stres seviyesi hakkında tahminlerde bulunabilecek ve panik atak krizi durumlarını algılayabilecek. Örneğin bir kullanıcının panik atak krizi geçirdiği tespit edilirse kendisine nefes egzersizleri sunulacak.

Anksiyeteden ayrı olarak panik atak kişide şiddetli göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, çarpıntı, terleme, nefes darlığı, soluğun kesilmesi, titreme ve yüksek nabız gibi belirtilere yol açar. Ataklar birkaç dakika ya da birkaç saat kadar sürebilir.

Buna karşın söz konusu özelliğin henüz geliştirme aşamasında bulunduğu ve kullanılabilirlik için birkaç yıl uzakta olduğu söyleniyor. Yani bu durumda heves yapmak için bir nebze erken olduğu söylenebilir.

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