Apple Yeni iPod Touch'ı Duyurdu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yıllar sonra iPod Touch geri döndü! Apple yeni iPod Touch modelini tanıttı. Şu anda ülkemizde de satışta olan yeni nesil iPod Touch'ın tüm özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Yeni iPod Touch Özellikleri

iPhone modelleri nedeniyle gündemden düşen iPod Touch'lar yeniden gündemde. 2015 yılından beri yenilenmeyen bu seri, sessiz sedasız yenilenerek satışa sunuldu. Uygun fiyatlı olması ile kullanıcıların kalbini kazanan yeni nesil iPod Touch, 4 inçlik ekrana ve 88 gram ağırlığa sahip. Cihaz, iPhone 7'de de bulunan A10 Fusion işlemciyi üzerinde barındırmakta.

Üç farklı depolama seçeneği ile satışta olan iPod Touch, ön tarafında 1.2 megapiksel, arka tarafında ise 8 megapiksellik kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor. iOS 12 ile birlikte gelen iPod Touch, 40 saate kadar müzik çalma ve 8 saate kadar video oynatma ömrü sunmakta.

Yeni iPod Touch Fiyatı

Pembe, gümüş, uzay grisi, altın, mavi ve (PRODUCT)RED olmak üzere toplam altı farklı renk seçeneğine sahip olan yeni iPod Touch'ın ülkemizdeki satış fiyatları şu şekilde:

İpod Touch 32 GB Depolama: 1.599,00 TL.

İpod Touch 128 GB Depolama: 2.499,00 TL

İpod Touch 256 GB Depolama: 3.399,00 TL

Sizler Apple'ın sessiz sedasız tanıttığı yeni iPod Touch'lar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil iPod'lar pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.