Arabanızı Bilginiz Dışında Satışa Çıkarmış Olabilirler

İnternet üzerinden yapılan alışverişler güvenli hale getirildikçe, insanoğlu bir açık bulup dolandırıcılık yapmaya devam ediyor. Eğer bir gün internette kendi malınızın sizden habersiz satıldığını görürseniz şaşırmayın. Çünkü yeni moda dolandırıcılık artık sizin malınızı sizden habersiz satacak kadar alçaldı.

Bursa'da yaşayan İlhan Sağdıç, kullandığı araba alım satım uygulamasında kendi arabasını görünce şok yaşadı. Aylar önce arabasını satmak için siteye yüklediğini ancak bir süre sonra satmaktan vazgeçtiğini ve bu sebeple de ilanı kaldırdığını söyleyen Sağdıç, arkadaşlarından gelen bir telefonla oldukça şaşırdı. Kendisine ait arabanın, daha önce açmış olduğu ilandaki fotoğraflar birebir kullanılarak eski fiyatının tam 10 bin lira altında satışta olduğunu gördü.

Hemen ilandaki numarayı arayan Sağdıç, dolandırıcıdan "Nereye istersen şikayet et, ilanı kaldırmıyorum." cevabını aldı. Komik değil mi? Bu bana direk 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözünü hatırlattı. Tıpkı atalarımızın dediği gibi yavuz hırsız, suçu ortaya çıkınca utanmak yerine bir de arabanın asıl sahibine atar yaptı. Açıkçası bu kadar yüzsüzlüğü de tebrik etmek gerek, bu kadarını herkes beceremez çünkü.

Site yetkililerine ve emniyet güçlerine haber veren Sağdıç, ilanı kaldırttı ve sonrasında öğrendi ki adına satış yapmaya kalkan dolandırıcı, arabaya talip olanlara zabıta olduğunu söyleyerek kapora istiyormuş. Kısacası sevgili okurlar, siz siz olun internetten alışveriş yaparken sitenin size sunduğu ödeme noktalarının ve satış politikalarının dışına çıkmayın.