Son Dakika! Araç Muayene Süresi Uzatıldı mı?

Araç muayene süresi pandemi nedeniyle uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Araç Muayene Süresi Uzatıldı mı?

"Araç muayene süresi uzatıldı mı?", "Araç muayene süresi geçti mi?" Pandemi hala sürdüğünden araç sahiplerinin cevabını merak ettiği soruların başında geliyor. Araç muayene sürelerine ilişkin resmi açıklama bugün geldi. Ulaştırma vee Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınına ilişkin önlemler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. Yazılı açıklamada, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Araç Muayene Süresi Ne Zaman Doluyor?

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan - 3 Temmuz tarihinde sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için son tarih 30 Eylül. Araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5’lik gecikme ücretinin alınmayacağı belirtildi. Bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.