Araç Paylaşım Hizmeti BlaBlaCar’dan Önemli Hamle

Fransa merkezli araç paylaşım girişimi BlaBlaCar, ülkenin ulusal demiryolu şirketi SNCF’in otobüs bölümü olan Ouibus’ı satın almayı planlıyor.

Araç paylaşımının ötesine geçmek isteyen BlaBlaCar, hem uzun mesafeli araba yolculukları hem de otobüs seferleri sunmayı hedefliyor. Son 6 aydır Ouibus ile otobüs paylaşım hizmetini test eden Fransız şirket, SNCF ile anlaşmaya çok yakın.

BlaBlaCar, masadaki anlaşma çerçevesinde SNCF’ten ve mevcut yatırımcılarından toplam 114 milyon dolar yatırım aldı. Fransa ulusal demiryolu şirketi, yaptığı bu yatırımla birlikte BlaBlaCar’ın resmi ortaklardan bir tanesi oldu.

Ouibus, geçtiğimiz yıllarda Fransa ve Avrupa'da 12 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapmıştı. Birçok kişi otobüslerin uzun vadede BlaBlaCar'a zarar vereceği düşünse de şirket, seyahat alanındaki etkinliğini artırmak için markasından ve halihazırdaki müşterileri havuzundan faydalanabilir.

BlaBlaCar şu anda 22 ülkede 65 milyon kullanıcıya sahip. Şirket, iki ay önce yaptığı açıklamada, bu yıl 50 milyon insanın araç paylaşım hizmetini kullanacağı tahmininde bulunmuştu. Bu rakam 2017 yılına göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor.

Özellikle Fransa'da 18 ve 35 yaşları arasındaki insanların yüzde 40'ı BlaBlaCar kullanıyor. Bu segmentte piyasa doygunluğuna ulaşan şirket, hayata geçireceği yeniliklerle yaş skalasını artırmanın hesaplarını yapıyor.