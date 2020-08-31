Araçları Park Etmek Ford İçin Çocuk Oyuncağı Olacak: Yeni Otonom Teknoloji!

Başarılı bir şekilde araçları park etmek bazen en büyük sorunlar içerisinde yer alabiliyor. Bunun farkında olan Ford şirketi çocuk oyuncağı gibi bir sistem geliştirmek istiyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

BMW 7 Serisi gibi araçlarda uzaktan park özelliği bulunuyor veya Tesla araçlarında otomatik park sistemi daha şimdiden en gözde sistemler içerisinde yer almaya başladı bile. Peki Ford gibi Dünyanın en büyük otomobil şirketleri buna nasıl bir teknoloji ile cevap verecek? İşin aslı Ford, bu konudaki cevabını verdi bile.

Araçları park etmek akıllı telefonlarla mümkün

Diğer otomobil üreticilerinin aksine kullanılabilir park alanını en uygun şekilde kullanmaya gayret gösteren Ford, bu konuda başarılı bir politika izliyor. Blue Oval, Bedrock ve Bosch ortaklığı ile gelişmiş hale getirilen bu teknoloji, Ford Escape’te kullanıcılara başarılı bir şekilde tanıtıldı. Böylece kullanıcıların tepkisi daha şimdiden alınmış oldu.

Ford tarafından uyumlu bir şekilde üretilen araca sahip olan bir sürücü kapalı otoparka girdikten sonra araçtan çıkıyor. Hemen ardından akıllı telefonundan otomatik park seçeneğini tercih ediyor. Böylece ilk adımı atmış oluyor. Sistem bir park yerini seçiyor ve böylece aracın oraya yerleşmesi sağlanıyor.

Otomatikleşmiş park sistemleri sayesinde aynı alana %20 daha fazla aracın park edebileceği söyleniyor ve bu gerçekten de park probleminin çözümünde önemli bir etken olacak. Ayrıca akıllı telefon sayesinde Ford araçları yeniden çağırılabilme imkanı sunuyor. Sizce bu yeni teknoloji ne tür kolaylıklar sağlayabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.