Arif V 216 Rekor Kırdı

Senaristliğini, baş rolünü ve yapımcılığını Cem Yılmaz'ın yaptığı; G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin devamı niteliğindeki Arif V 216, 2018 yılının ilk rekorunu kırdı. 5 Ocak'ta vizyona giren, bazı salonlarda biletleri ön satıştayken biten film; 4 günde 1 milyon 331 bin 691 kişiyi beyaz perde karşısına oturttu.

Box Office Türkiye'nin açıkladığı rakamlara göre Arif V 216, 1 milyon 300 bin barajını geçerek "Ocak Ayı Açılış Rekoru"nu kırdı. Arif V 216 ile aynı dönemde vizyona giren diğer filmler olan "Bobi: Dikenlerin Gücü Adına" 14 bin 928 kişi, "Ölüm Odası" 2 bin 950 kişi ve "İngiltere Benim" filmi ise bin 68 kişi tarafından seyredildi.

Box Office Türkiye'nin yanı sıra, Medya Takip Merkezi'nin medya raporuna göre ise Arif V 216 yazılı basında 319, görsel basında 177 ve internet üzerinden yayın yapan medya sitelerince 1850 kez haber yapıldı.

Arif V 216 için YouTube üzerinden yayınlanan videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz: