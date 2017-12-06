Artık Instagram Hikayelerinizi Arşivleyip Ön Plana Çıkarabileceksiniz

Instagram'ın hikayeler özelliği, şu ana kadar kullanıcıların beğenisine sunulan Instagram özelliklerinin en başarılıları arasında.

Her gün milyonlarca kullanıcı Intagram'da kendi hikayelerini paylaşıyorlar. Instagram'ın hikayeleri sadece belli bir süre yayında kalıyor, bu süre dolduğunda hikayeleri tekrar izleyebilmemiz mümkün olmuyor. Hikayeyi paylaşan kişiler ise bu hikayeleri indirerek saklayabilmekteler. Fakat mobil cihazlarda hikayeleri indirip saklamak her zaman mümkün olmuyor; çünkü sınırlı depolama alanına sahip akıllı telefon ve tabletlerimizde bu hikayeleri saklayacak yer bulamayabiliyoruz.

Intagram, hikayeleri saklamanızı kolaylaştıracak ve bu işi depolama alanı sıkıntısı yapmadan yaşamanızı sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma açtı. Arşivleme özelliği sayesinde Instagram hikayelerimizi cihazımıza kaydetmeden Instagram hesabımızda saklayabileceğiz ve dilediğimiz zaman bu hikayeleri görüntüleyebileceğiz. Buna ek olarak Instagram artık hikayelerinizi ön plana çıkarmanıza da izin veriyor. Seçeceğiniz hikayeler Instagram profiliniz ile ilişkilendirilecek ve profilinizde sürekli gösterilecek. Bu sayede bu hikayeler bir bakıma profilinizin tanıtımını yapacak.

Instagram'ın hikayeleri için tasarlanan yeni özelliklerin Android ve iOS platformunda aktif hale geldiği bilgisi paylaşılıyor. Akıllı telefon ve tabletlerinizdeki Instagram uygulamasını güncellemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: